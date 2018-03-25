Modacı Cemil İpekçi, Anadolu’nun çeşitli illerinde kendi adına ürün satan taklitçilere savaş açtı.

HT Magazin'in haberine göre, avukatlarıyla basın açıklaması yapan modacı, "Benim adımı taşıyan taklit gelinlikler satılıyor. Ben kimseye yetki vermedim. Böyle mağaza gören haber versin" dedi.