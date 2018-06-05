Yusuf Ahmet arkadaşlarının alkışlarıyla gözünü açtı

Urla Albay Çolak İbrahim Bey İlkokulu 2- B sınıfı öğrencisi Yusuf Ahmet Uluşık, teneffüste satın aldığı pideyi, merdivenlerden inerken yerken, lokma boğazına kaçtı. DHA'nın haberine göre, nefessiz kalan Uluışık, basamaklardan düşüp başını yere çarptı. Bu sırada bahçede oturan öğretmeni Hüsamettin Cemil Doğru, Uluışık'ı görüp, yardımına koştu. Öğretmeninin müdahalesiyle Yusuf Ahmet Uluşık, yeniden nefes almaya başladı.
O anları anlatan öğretmen Hüsamettin Cemil Doğru, "Teneffüste tesadüfen bahçede oturuyordum. Yusuf Ahmet merdivenlerin başına gelmişti, eli boğazındaydı ve yüzü kızarıktı. Bir anda yere düştüğünü görünce koşup yetişmek istedim. Ama basamaklardan düşüp başını yere vurdu. Hemen kucakladım, çevirince nefes almadığını fark ettim. Ağzını açtım dilini çıkarmayı düşündüm. Ağzında bişey göremedim, güneş mi çarptı acaba diye düşündüm, nefes almıyordu. Yüzünü yere çevirdim bebeklere yapılan gaz çıkarma hareketini yaptım. Ağzından bişey düşer mi diye bekledim. Ama hala nefes alamıyordu. İzcilik yıllarından kalan bilgimle elimi yumruk yapıp iki göğüs kemiğinin arasına koydum. Vücudunu salladım ve istifra etmesini sağladım. Nefes almaya başladı" diye konuştu.
ÇOCUKLARIN ALKIŞIYLA KENDİNE GELDİ
Yaşadıklarından çok etkilenen, Yusuf Ahmet'in nefes aldığını gören arkadaşlarının alkışlamaya başladığını söyleyen Doğru, "Ben 'hemen ambulans çağırın' diye bağırıyordum. Çocukların alkışını duyunca o anda kendime geldim. Yusuf Ahmet'i kucakladığım gibi öğretmenler odasına götürdüm ve ayılmasını sağladım. Yüzünü yıkadım, ayaklarını yukarı kaldırdım. O sırada ambulans geldi. Babasına haber verdik. Hastanede yapılan tetkiklerde yediği pidenin boğazını tıkadığı söylendi. Ucuz atlattık, ama 28 yıllık meslek hayatımda bir ilki yaşadım. Umarım bir daha da yaşamam. Sonraki 3-4 gün rüyalarımda hep bu olayı gördüm. Bütün öğrencilerim çok değerli. Bir çocuk bir ülke demek" diye konuştu.
'OĞLUMUZU ONA BORÇLUYUZ'
Cemil öğretmenin onlara yaptığı iyiliği hayat boyu unutmayacaklarını söyleyen Yusuf Ahmet Uluışık'ın babası Ferman Uluşık ise "O gün saat 15.00 sıralarında telefonum çaldı. Çocuğunuz düştü ve bayıldı, dediler. Okula nasıl geldim hatırlamıyorum. Ambulansa aldık, hastaneye gittik. Allah razı olsun hocamdan. Öğretmenimiz babamız annemiz gibi oldu. Oğlumuzu ona borçluyuz" dedi.
30 Nisan'da yaşanan olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi, MEBİM 147'yi arayan baba Ferman Uluşık, özverili davranışı nedeniyle öğretmenlerine ayrıca teşekkürlerini iletti. Yusuf Ahmet de öğretmenine sıkı sıkı sarılıp öptü.
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