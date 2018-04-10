HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, şarkıcı önceki gün, reklamcı sevgilisi Emir Medina ile Bebek’te köpeklerini gezdirirken objektiflere takıldı.

Grubun dağılmadığını, birbirlerinden hiç kopmadıklarını ve müzik dışında birlikte bir şeyler yaptıklarını belirten Kemer, sektörden dert yandı:



“Şu anda sektör çok kötü. 10 sene önce yaptığımız müzikle şimdiki arasında çok fark var. Şimdilerde ne çeşitli bir melodi, ne içerik ve ne de müzik görüyorum. Bütün şarkılar aynı. Yapılan işler basit. O yüzden kendimi sektörün içine atmam.”