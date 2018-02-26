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İkinci cemre ne zaman düşer? Baharın müjdecisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düştü. İkinci cemre ise suya düşecek. Vatandaşlar, ikinci cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşer? 2018 Cemreler ne zaman düşer? İşte cemre ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...