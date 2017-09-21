Gercüş'te ikamet eden 27 yaşındaki Hüseyin Şimşek, 6 yıl önce Ankara'da vatani görevini yaparken, çene kanseri hastalığına yakalandı. İHA'nın haberine göre uzun süre Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gördüğünü daha sonra İstanbul ve Ankara'daki çeşitli hastanelere gittiğini belirten Şimşek, 6 yılda 8 ameliyat, 6 kemoterapi ve 3 ışın tedavisi aldığını, bunlara rağmen sağlığına kavuşmadığını anlattı. Şimşek, sağlığına kavuşabilmek için yardım istedi.
Vatani görevini yaparken ateşli travma geçirdiğini anlatan Şimşek, "Yüzümün ortasında zeytin yarısı kadar bir şişlik oluştu. 3-4 ay sonra GATA'da ameliyat geçirdim ve çene kanseri hastalığına yakalandığımı öğrendim. O günden beridir tedavi görüyorum. Bütün tedavimi GATA karşılıyordu. 2 yıl boyunca tahlillerim temiz çıkmaya başladı. Daha sonra askere elverişsizdir raporu verildi. Bana SSK'lı olduğun müddetçe bir ömür bakabileceklerini söylediler. Daha sonra tedavilerimi 6 ayda bir almaya başladım. Ancak hastane dönüştürüldükten sonra buradan tedavi hizmeti alamamaya başladım" dedi.
Son iki yıldır Ankara ve İstanbul'daki birçok hastaneyi gezdiğini ve ameliyatlarını ücret karşılığında yaptırdığını ifade eden Şimşek, "2 ay önce bir ameliyat daha geçirdim. Bana iyileşeceğimi söylemelerine rağmen hastalık tekrar nüks etti. Şimdi Diyarbakır'da özel bir hastanede tedavi görüyorum. 6 yıldan beri 8 ameliyat, 6 kez kemoterapi, 3 ışın tedavisi gördüm. Şimdi doktorlar ne yapacaklarını bilmediklerini söylüyor. Bütün masraflarımı cebimden karşılıyorum. Kaymakamlığa dilekçe vererek, 200 TL yardım alıyorum. Tedavimi artık nasıl yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.
Maddi durumlarının olmadığını anlatan baba Şirin Şimşek ise, "Oğlum askerlik görevini yaparken bu hastalığa yakalandı. 6 yıldan beri tedavi görüyor. Artık masrafları karşılayamıyoruz. Hayırseverlerden oğlumun tedavisinin devamı için yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı. Yardım kuruluşları ise ailenin durumunun değerlendirileceğini belirtti.
- çene kanseri
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