Cenevre’de, diplomat eşlerinden kermes

Dünya çocuklarına yardım amacıyla düzenlenen kermese, Türkiye üç stant ile katıldı. Türk yemekleri, el sanatları ve dünyaca ünlü Türk kahvesi ve falı ile bu yılda kermesin odak noktası oldu.

Birleşmiş Milletlere üye 179 ülkenin diplomata eşlerinin düzenlediği kermesin gelirinin UNİCEF aracılığı ile dünyada yardıma muhtaç çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.

Türkiye'yi bu kermeste Cenevre Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilci Büyük Elçi Naci Koru’nun eşi Hümeyra Canan Koru’nun önceliğinde hazırlandığı öğrenildi.

Kermeste toplanan paranın büyük bir kısmı UNİCEF'e gönderilerek yardıma muhtaç çocuklara dağıtılacak.