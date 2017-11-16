Cenevre’de, KKTC’nin kuruluşunun 34. Yıldönümü görkemli bir şekilde kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 34. yıldönümü Cenevre’de kutlandı. KKTC Cenevre temsilcisi Ayda Soylu ve eşi dün akşam Cenevre Hotel, ICC Cointrin’de bir kutlama resepsiyonu verdi.





Resepsiyona, Cenevre Başkonsolosu Barbaros Dicle ve eşi, Cenevre Birleşmiş Milletler Neznin'de daimi temsilci Büyükelçi Naci Koru ve eşi ile Dünya Ticaret Merkezi daimi temsilcisi büyükelçi Kemal Madenoğlu ile Cenevre’deki Türk lobisi davette hazır bulundu.





Davetlileri kapıda karşılayan KKTC Cenevre temsilcisi Ayda soylu ve eşi Süleyman Soylu, davetlilere kutlamaya katıldıkları için teşekkür ettiler. Büyükelçiler davetlilerle özel olarak görüştü. Kutlamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nde, Cumhuriyet ilan edilmesi süreci hakkında bilgiler sunuldu.

Davetlilere çeşitli içecekler ikram edildi. Yemek olarak rosto, pilav ve zeytinyağlı bakla ikram edilirken, tatlı olarak baklava ve tulumba tatlısı ikram edildi. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden kutlama neşe içinde dağıldı.

KKTC kuruluş yıldönümü