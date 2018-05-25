Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı davada, 42 tutuklu sanık erin tahliye edilmesine karar verildi.



İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Cumhuriyet savcısı da 9 tutuklu sanık erin tahliyesi, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, 42 tutuklu erin "tutuklulukta geçirdikleri süre, savunmalarının alınmış olması, sabit ikametgah sahibi olmaları, suç vasfının ilerde sanıklar lehine değişme ihtimalini" göz önüne alarak, bu sanıkların tahliyesine hükmetti.



Heyet, üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçların yasada görülen sınırları gibi gerekçelerle aralarında eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar'ın da aralarında bulunduğu 48 tutuklu sanığın ise bu hallerinin devamına karar verdi.



Dinlenilmeyen müştekilerin zorla getirilmesine, tanıkların dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Astsubay Kenan Budak'ın ise tutuklanmasına hükmetti.



Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 24 Temmuz-17 Ağustos tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdı.

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