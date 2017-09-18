Cengiz Durmuş: "Ülkenin her noktasında tenisin yaygınlaşmasını sağlıyoruz"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş, tenisi tabana yaymaya çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Tenisin tabana yayılması imkanını gördük. Sokak tenisi projesi yaptık ve sokaklardan kortlara gelen çok fazla sporcumuz oldu. Belediyeler bu işte çok önemli, onlarla ortaklıklarımızı arttırdık." diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalarla bir anda Türkiye'nin her yerinde harekete geçebilen bir yapı kurduklarını söyleyen Durmuş şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın bize verdiği talimatları büyütüp yerel yönetimlere sunacağız. Yerel yönetimlerin kendi bölgelerinde çocukların ve ailelerin mutluluğu için sunmuş olduğumuz projelere sahip çıkmalarını sağlayacağız. Bu konuda Erzurum Büyükşehir Belediyesi önemli bir örnektir. Orada uluslararası bir turnuva yaptık. Gaziantep ve Bursa'daki belediyeler kortlar kurdu. Bir anda Türkiye'nin her noktasında harekete geçebilen bir yapı kurduk. 81 ilde tenisin tanıtımı, anlatımı, sporcunun gelişiminin artması konusunda ciddi çalışmalarımız var. Hepimiz dinamik bir vaziyette çalışıyoruz. Ülkenin her noktasında tenisin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz."

"EN İYİ SPORCUYU YETİŞTİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Türkiye'de organize edilen tenis turnuvalarına daha fazla sporcu ile katılmak istediklerini vurgulayan başkan Durmuş, "Esas hedefimiz çocuklarımızın turnuvalarda şampiyon olması. Dünya sıralamasında en iyi sporcuyu yetiştireceğimize inanıyoruz. Bu çok zor bir şey değil. Günün birinde bunu yapacağız. Bu yeterlilikte sporcularımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyon olarak en önemli hedeflerinin dünyanın en başarılı tenisçilerini yetiştirmek olduğunu bunun için de turnuvaların önemli bir araç olduğunu sözlerine ekleyen Cengiz Durmuş, "Hedefimiz dünyanın en başarılı sporcularını yetiştirmek. Bu uğurda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte olimpiyat kapsamında desteklenen sporcularımızla birlikte sayımızı ve derecemizi en üst düzeyde sağlamak için çalışıyoruz. 40 bin lisanssız sporcuyuz ama milyonlara ulaşmamız gerektiğini biliyoruz. Turnuvalar bizi bu hedeflere ulaşmamız konusunda önemli mesafe kısaltıyor. Çocuklarımız turnuvalarda dünyanın en iyi sporcularını izleyerek onların yaptıklarını uygulayarak mesafe alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası tenis camiası tarafından da dikkat çekici bir ülke haline geldiğini belirten Durmuş, "Dünyanın en fazla uluslararası organizasyonunu yapan ülkeyiz. Bunu nasıl yapabildiğimizi soruyorlar. En iyi sporcular ülkemize geliyor. Bu sporcular için Türkiye'de oynamak artık sıradanlaşan bir durum. Önceden sporcuları getirmek için birçok parametre vardı. En ufak bir geride kalmışlığımız yok tam tersine dünya ortalamasını yakaladık. Artık 'tenis ülkesiyiz' diyeceğimiz noktaya gidiyoruz." şeklinde konuştu.