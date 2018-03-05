Lider Napoli’yi de boş geçmeyip Serie A’da oynadığı son 5 maçta 5 gol atan Cengiz Ünder, İtalya’nın en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi. İtalyan futbolseverler, “İzlenmesi gereken 20 yaşındaki fenomen; Cengiz...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Juventuslu Dybala’dan daha iyi. Durdurulamaz. Yine Cengiz, yine gol. O varsa parti var. Salah’ın yerini alabilecek en iyi isim” şeklinde yorumlar yaptı. Bu arada 4-2 kaybettikleri maç sonrası Napoli’nin hocası Maurizio Sarri, “Öne geçtikten sonra golü yememiz maçı bambaşka bir hale getirdi” sözleriyle Roma için milli oyuncumuzun attığı golün önemine dikkat çekti. Cengiz, maç sonrası çok iyi anlaştığı Dzeko’yla soyunma odasında çekindiği fotoğrafı paylaşıp “Abi-kardeş” ifadesini kullandı.