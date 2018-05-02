Cengiz Han kimdir? sorusu gündeme geldi. Moğolları birleştirerek Büyük Moğol İmparatorluğu'nu kuran Cengiz Han, bozkır geleneğinden geliyor. Birçok filme konu olan Cengiz Han'ın hayatı ve Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşu ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

CENGİZ HAN KİMDİR?

Cengiz Han ya da doğum adıyla Temuçin (anlamı: demirci), Moğolca "Tengiz" (anlamı: deniz) 1162 yılında doğup, 18 Ağustos 1227 yılında öldü. Cengiz Han, 13. Yüzyılın başında Orta Asya'daki tüm göçebe bozkır kavimlerini birleştirerek bir ulus haline getirdi ve o ulusu Moğol siyasi kimliği çatısı altında topladı. Dünya tarihinin en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Cengiz Han, hükümdarlığı döneminde 1206-1227 arasında Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı, Türkistan'daki Kara Hıtay, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran'daki Harzemşahlar ile Kafkasya'da Gürcüler, Deşt-i Kıpçak'taki Rus Knezlikleri ve Kıpçaklar ile İdil Bulgarları üzerine gerçekleştirilen seferler sonucunda Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi’ne ve Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bir imparatorluk kurdu.

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