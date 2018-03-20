İstanbul Yeni Havalimanı, daha tamamlanmadan Türkiye’ye 450 milyon dolarlık proje kazandırdı. Cengiz Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Mafa, inşaatını tamamlamak üzere oldukları Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasını ve altgeçit, köprülü kavşak içeren otoyol inşaat projelerini almalarında İstanbul Yeni Havalimanı’nın referans olduğunu söyledi.
Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Mafa, “Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın 6 milyon yolcu kapasitesinin iki kat üzerine çıkmasının ardından Kuveyt hükümeti sorunu çözmek için harekete geçti. Türkiye’de yeni havalimanı inşaatını gezen Kuveytli yetkililer, konsorsiyum lideri Cengiz İnşaat’ın yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği havalimanı projelerini inceleyerek ihaleye davet etti. Cengiz İnşaat olarak yabancı firmaların da katıldığı havalimanı ihalesini en uygun teklifi vererek, 200 milyon dolara kazandık. 2016 yılının sonunda yapımına başlanan havalimanı rekor sayılabilecek sürede tasarım dahil 15 ayda teslim aşamasına geldi, daha sonra gelen ilave talepleri de hayata geçiren Cengiz İnşaat projeyi 21 ayda tamamladı” dedi.
‘24 BİN METREKARE TASARRUF ETTİRDİK’
Kuveyt hükümetinin bu projeyi referans alarak firmayı yeni ihalelere davet ettiğini kaydeden Mafa, Cengiz İnşaat’ın yeni kurulacak kentin altyapı ihalesini 160 milyon dolara, 4 kilometre uzunluğunda, 1 adet altgeçit ve 1 adet köprülü kavşak içeren otoyol ihalesini de 90 milyon dolara kazandığını kaydetti. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasını mayıs ayı içinde Kuveytli yetkililere teslim edeceklerini belirten Mafa, “Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndan uluslararası uçuş standartları gereği ABD’ye uçuş yapılamıyor. Yeni terminal binasını teslim ettiğimizde Kuveyt’ten ABD’ye seferlerin düzenlenmesinin önünde bir engel kalmayacak” diye konuştu.
Toplam 4.5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminalin Kuveytli yetkililer tarafından ilk projelendirildiğinde, 80 bin metrekare olarak planlandığını belirten Mafa, “Cengiz İnşaat’ın havalimanı projelerindeki deneyimleri sayesinde aynı kapasiteye 56 bin metrekarelik terminal binasıyla hizmet verecek şekilde revize edildi. Yani 24 bin metrekare tasarruf ettirdik” ifadesini kullandı.
VIP TERMİNAL İÇİN GÖRÜŞME SÜRÜYOR
Yetkililerin havalimanında planlanan VIP Terminali için de Cengiz İnşaat ile çalışmak istediklerini aktaran Mafa, görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Mafa “Ordu-Giresun ve Irak Erbil Havalimanı bu işimize referans oldu” dedi.
ŞEYHLERİN YOLU’NA DA ADIM ATACAK
Cengiz Holding’in inşa ettiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasında ekonomi basını temsilcileriyle bir araya gelen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Cengiz’in katılımıyla düzenlenen toplantıda yeni projeleriyle ilgili bilgi de verdi. Cengiz İnşaat’ın, Kuveyt İskân Bakanlığı tarafından finanse edilen ve 12 bölge olarak ihaleye sunulan yeni yerleşim yeri altyapısı projesinde 2 bölgenin ihalesini aldığını söyleyen Mafa, “Bu yılın mart ayı sonunda anlaşma imza aşamasına geçilmesi beklenen ‘Şeyhlerin yolu’ projesiyle Cengiz İnşaat olarak Kuveyt’in imarında yine önemli bir adım daha atmış olacağız” diye konuştu.
MÜHENDİSLİK İHRAÇ EDİYORUZ
Kuveyt Havalimanı’nın mühendislik ve proje aşamasında Türk mühendislerinin imzası olduğunu anlatan Mafa, Türkiye’nin artık teknoloji ve mühendislik hizmeti ihraç eder konuma geldiğini belirtti.
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