Cengiz, ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadı!

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 18'de başladığı maçta oyuna giremedi.
Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında sahasında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Roma'da, milli oyuncumuz Cengiz Ünder 18 kişilik kadroda yer aldı. İlk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan genç oyuncu oyuna ise dahil olmadı.
MESSI, BUFFON'U AVLADI
Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşmasında Barcelona, Juventus'u Messi ile yıktı. Kariyerinde İtalyan kaleci Buffon'a golü bulunmayan Messi dün akşam harika oynadığı karşılaşmada İtalyan file bekçisini 2 kez avladı. Karşılaşma sonu açıklamalarda bulunan Barcelona teknik patronu Ernesto Valverde'de, Arjantinli yıldız Messi'yi övdü. Messi'nin ilk yarının son dakikasında attığı golün maçın şeklini değiştirdiğini belirten İspanyol teknik adam "Messi topu ayağına aldığında sadece iyi bir şey yapacağını biliyorsunuz. Daha önceki antrenörlük dönemlerimde hep o tehlike ile karşılaşıyordum ama artık topu ayağına almasını bekliyorum" şeklinde konuştu.
MBAPPE İLK MAÇINDA TARİHE GEÇTİ
Yaptığı flaş transferlerle bu sene Şampiyonlar Ligi'nin en iddialı kadrosunu kuran PSG, dün akşam oynadığı B Grubu ilk maçında deplasmanda Celtic'i 5-0 yendi. Süper üçlüsü Neymar, Mbappe ve Cavani'nin yine boş geçmediği maçta PSG, kupada ne kadar ididalı olduğunu gösterdi. Kylian Mbappe, PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta rekor kırmayı başardı. 180 Milyon Euroluk Fransız yıldız, PSG'nin Celtic deplasmanında attığı 2'inci golle, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu olma unvanını eline geçirdi. Karşılaşma sonu açıklamalarda bulunan PSG'nin 222 Milyon Euroluk yıldızı Neymar'da 18 yaşındaki yıldız Mbappe'yi övdü. Neymar "Çok güzel bir maç oldu. Galibiyet ile başlamak çok güzel. İyi oyuncular ile oynamak çok güzel bir olay. Mbappe'de onlardan biri. Çok genç bir oyuncu. Bence potansiyeli daha da fazla. Çok daha iyi bir oyuncu olacak" diye konuştu.
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