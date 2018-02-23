Cengiz İnşaat'tan

Cengiz İnşaat, markalı konut geliştirme alanındaki ilk projesi Livin'İzmir'i hayata geçiriyor. Mavişehir’de, 35 bin metrekarelik arsa üzerinde 366 konut ve 33 ticari üniteden oluşan Livin'İzmir projesinde 1+1’den 5+2’ye kadar değişen konut tipleri yer alıyor. Projede, 31 kat olarak inşa edilen ve muhteşem Körfez manzarasına hâkim dikey yaşam sunan bir kule bloğu ve 3 ila 7 arasında değişen katlarda inşa edilen, ferah peyzaj manzarası bulunan yatay yaşam imkanı sunan 7 adet konut bloğu bulunuyor.

Livin'İzmir'de 1+1 daireler 630 bin TL’den, 2+1 daireler 1 milyon 110 bin TL’den, 3+1 daireler ise 1 milyon 400 bin TL’den başlıyor. Konut sahibi olmak isteyenlere daire bedellerinin yüzde 80’ine kadar banka kredisi kullandırılabilen Livin'İzmir'de yaşamın 2019 yılının ilk çeyreğinde başlaması hedefleniyor.

Livin'İzmir için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Cengiz İnşaat Gayrimenkul Yatırım Koordinatörü Mehmet Cengiz, “Bugüne kadar yaptığımız işlerdeki yüksek kalite anlayışımızı konut sektörüne de taşıyoruz. İnsanlara güzel bir çevre içinde yaşama imkanı sunan, şehrimize saygılı ve yakışır, hem de çevrede yaşayan insanların takdir edeceği yapılar üretmeyi görevimiz olarak kabul ediyoruz. Livin'İzmir, ‘Mutlu toplum, mutlu evden başlar’ felsefesiyle oluşturulan; sunduğu sosyal imkanlar, yeşil alanlar ve kaliteli malzeme seçimiyle üzerinde çok titizlendiğimiz özel bir proje… Livin'İzmir, Mavişehir bölgesinin değerine değer katacak” şeklinde konuştu.

Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Mert Kurt, “Livin'İzmir hem yaşamak hem de yatırım yapmak için çok değerli ve cazip bir proje. Projemiz sunduğu geniş metrekarelerle genel olarak oturmak için gelenlerin ilgisini çekiyor. Ancak eşsiz bir yaşam imkanı sunan özellikleriyle cazip bir yatırım fırsatı da sunuyor” dedi.

Livin'İzmir'in öne çıkan bir özelliği, uluslararası faaliyet gösteren 10 Design firması ile İzmir’in değerli unsurlarını projeye uyarlayan güçlü yerel firmalardan Epig Mimarlık’ın projeyi birlikte tasarlaması. Uluslararası yüksek standartlar projeye yansıtılırken, yerli mimarlık firması da İzmir’e özgü güzellikleri projeye ekledi. 4000 yıllık Ege kültürü ile modern dünyanın ihtiyaçlarının harmanlandığı projede, konut mimarisine yeni bir soluk getirildi.

Mavişehir’de yaşayanlara ve yaşamayı arzu edenlere seçkin bir adres sunacak olan Livin'İzmir bünyesinde, Caher Dudayey Bulvarı üzerinde tasarlanan Livin'Cadde mağazaları yer alıyor. Kiralama için kurumsal perakendecilerden yoğun talep gören Livin'Cadde'de ideal alışveriş karması sunmak üzere hazırlık çalışmaları devam ediyor. Livin'Cadde'nin hem bölge için yeni bir cazibe merkezi hem de Mavişehir’de yaşayanlar için keyifli bir buluşma noktası olması amaçlanıyor.

Livin'İzmir Proje Müdürü Hüseyin Koç da proje için yeterliliklerini çok kereler kanıtlamış lider firmalarla çalışıldığını söyledi. Koç; “Livin'İzmir, toplam 35 bin metrekare arsa üzerinde, 28 bin metrekare peyzaj alanına sahip bulunuyor. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve farklı dinlenme noktalarıyla oluşturulan bu yeşil alanlar, otoparkların tamamının yer altına alınmasıyla sağlandı. Malzeme seçiminde doğal ve dayanıklı ürünler kullanılmasına dikkat edildi” diye konuştu.