Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Cengiz Kurtoğlu'nun Hakan Altun'un konserinde esmer bir güzelle yakınlaştığı iddia edildi. Cengiz Kurtoğlu ise konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte ünlü şarkıcının sözleri...

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