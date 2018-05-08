HT Magazin'de yer alan habere göre, Elinde pastayla sahneye giren oğlunu görünce çok şaşıran ve duygulanan Cengiz Kurtoğlu, pastasının mumlarını üfleyip dilek tuttu. Ardından düet yapan baba-oğul, büyük alkış aldı.

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