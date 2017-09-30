Cengiz Özyalçın: Farklı kazanacağımız maç son dakika golüyle bitti

Cengiz Özyalçın, 3-2 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmada iyi oynadıklarını belirterek, "Farklı kazanabileceğimiz maç son dakika golüyle 3-2 bitti. Allah'a şükür memnunuz. Taraftarlarımızın coşkusuna, takımımızın son ana kadar gösterdiği mücadeleye teşekkür ediyorum." dedi.

Milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğini anlatan Özyalçın, "Bu maçtan sonra 15 günlük bir ara var. Milli takımımızın İzlanda ve Finlandiya ile maçları var. Bu ara bize yaramıyor. Takımı ters motive ediyor. Ben milli takımımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Cengiz Özyalçın, ligde güçlü rakiplerle karşılaşacakları bir periyoda da girdiklerini sözlerine ekledi.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ferudun Tankut ise müsabakada iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, "Biraz önce oyuncuları soyunma odasında tebrik ettim. İyi bir mücadele oldu ama son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Ben Galatasaray'ı kutluyorum, kendi takımımı da tebrik ediyorum. Oyuncularımız iyi mücadele etti." değerlendirmesinde bulundu.

galatasaray

karabükspor

süper lig