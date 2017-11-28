Cengiz Özyalçın: "Galatasaray mayıs ayını sever"

Özyalçın, sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olacağını belirterek, " Galatasaray mayıs aylarını sever" ifadelerini kullandı.
Sivas Belediyespor karşısında 5-1 kazanan Galatasaray'da 2. Başkan Cengiz Özyalçın, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Galip gelmenin çok güzel olduğunu söyleyen Özyalçın, "Ama her Galatasaraylı gibi benim de aklım cumartesi günkü maçta. Bizim için yaşamsal bir maç. Bugün Sivas Belediye Başkanı ve kulüp başkanıyla birlikte maçı izledik. Rakibimiz tahminim üzerinde oynadı. Bunda da Galatasaray'ın hemen hemen tamamına yakının yedek olmasının sebebi vardı. Maç oldukça güzeldi bugün" açıklamasını yaptı.
''BASINI KARŞISINA ALAN ATEŞLE OYNAR''
Ligi bir maraton olarak gördüğünü söyleyen Cengiz Özyalçın, "Bunun belirli süreçleri içinde ileriye gidebilirsin, geride kalabilirsin. Galatasaray'ın hedefi 34. hafta. Galatasaray mayıs aylarını sever. Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur. Mayıs ayı Galatasaray'ın kükreme ayıdır. 10 ve 12. haftada bir takım maçlarda olası sonuçları hesap ederek, ligin başıdır, bu ayran çok su kaldırır demiştim. 34 haftada çok şey değişebilir. 8-10 puan öndeydik ama şu anda 2 puan öndeyiz rakiplerimizden. Galatasaray'ın şampiyonluk dışında bir düşüncesi yok" diye konuştu.
Igor Tudor'un Alanyaspor maçının ardından basın mensupları hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Özyalçın, "Bir insanın, özellikle sporcunun ya da siyasinin basını karşısına alması demek, ateşle oynaması demektir" diyerek sözlerini tamamladı.
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