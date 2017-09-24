Cengiz Özyalçın: Lig 34 hafta, daha 6. haftadayız

Sarı-kırmızılı takımın İkinci Başkanı Özyalçın, 2-1'lik Bursaspor galibiyetini değerlendirdi.



Çok zor bir maç olduğuna değinen Özyalçın, "Bursa stadyumu bugün anormal kalabalık ve coşkuluydu. Birinci devredeki oyunu yeterli bulmadım. İkinci yarı tipik bir Galatasaray. Aslanlar gibi sahaya basan, hakim olan ve goller atan bir takım vardı. Bursa, çetin bir takım. Son 2 haftadır galip geliyorlardı. İddialı bir takım. Başkanım, yönetim kurulu ve sporcuları, baştan sonuna kadar takımımızı destekleyen taraftarlarımızı canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.



"LİG 34 HAFTA DAHA 6. HAFTADAYIZ"

Bir gazetecinin, "3 puanlık bir fark var. İkinci yarıdaki takımı oynadığı zaman yenemeyeceği bir takım var mı?" sorusuna Özyalçın, şöyle cevap verdi:



"Böyle kritik sorulara gelemem. Ben kritik görüyorum. 6. haftadayız. Lig 34 hafta. Dilek ve temennim senle özdeşir. Baştan sonuna kadar ipi göğüslemek en büyük arzum dileğim. Taraftarımıza vereceğimiz en güzel hediye."



"OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ TEKNİK BİR KONU"

Oyuncu değişiklikleri ile alakalı soruya Özyalçın, "Teknik bir konu. Ben yönetici arkadaşlarımla beraber oyunu izledik. Neden değişiklik yaptı bilemem. Bana göre galipsek bu yolda her şey mubah" şeklinde konuştu.

Cengiz Özyalçın

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