Cengiz Semercioğlu kimdir? sorusu başarılı gazetecinin bu akşam Beyaz Show'a katılacak olmasıyla gündeme geldi. Son dönemde özel bir televizyon kanalında Seren Serengil ile bir magazin programı sunan Cengiz Semercioğlu, daha önceki televizyon ve gazete projeleriyle de adından sıklıkla bahsettirmeyi başardı. İşte Cengiz Semercioğlu'nun yaşamından kesitler...

CENGİZ SEMERCİOĞLU KİMDİR?

1967 İstanbul doğumlu olan Cengiz Semercioğlu başarılı bir gazeteci ve televizyon programı yapımcısı olarak akriyerini sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde okurken 1988'de gazeteciliğe başladı. 1992 yılında Hürriyet gazetesine çalışmaya başladı. Yazdığı televizyon eleştirileriyle tanındı. 1998 yılında Star Haber'e geçerek editörlük görevinde bulundu, sonra bir süre Star gazetesinde çalıştı. Şubat 2000'de Cine 5'e geçti, Kasım 2007 sonuna kadar bu kanalda görev aldı, bu süre içinde "Başka Yerde Yok" programını yaptı. Habertürk'e kendi hazırlayıp sunduğu Full Ekran adlı programı yaptı. Şu anda hürriyet Kelebek ekinde yazarlık ve çeşitli kanallarda yapımcılık yapmaktadır. Cengiz Semercioğlu, Full Ekran'a CNN Türk ve sonrasında Star Tv'de devam etti. Full Ekran'dan sonra halen devam etmekte olan tv8'de yayınlanan İki Laf Edelim adlı programı yapmaktadır.

Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinin 60. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER