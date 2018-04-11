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"Ben 10 yaşından beri onun videoları ile büyüyen biriyim. Sürekli onun videolarını izlerdim. Bugün onunla karşılıklı oynamak, inanılmaz ve tarif edilemez bir duygu. Çok mutluyum bunun için de. Kazandığımız için daha da mutluyum."