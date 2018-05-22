Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



Roma'ya transferini anlatan Cengiz, "Altınordu'da 1,5 sezon oynadım, Başakşehir'de ise 1 yıl oynadım ardından Roma'ya gittim. Her şey çok hızlı gelişti. Roma'daki sezonumun ilk yarısı çok zor geçti. Kültüre ve ortama alışamadım. Fakat devre arasında Roma'ya ait olduğumu hissettim. Her genç Türk futbolcunun hayali Avrupa'da oynamak olmalı. Seneye Roma'da yapacağım çok iş var. Milan ile oynadığımız maçta çok kötü oynadık. Hakan bizi üzmüştü. "Sizin saha çok kötü" diyor. Bizim zeminimiz sıkıntılı iki takım orada maç yaptığı için." dedi.





Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçı hakkında konuşan milli oyuncu, "Tura gerçekten inanıyorduk. Herkes maça inanıyordu, bütün Roma taraftarı inanıyordu. Maçtan önce kamptaydık. Stat yolunda taraftarların yoğun desteği vardı. Iniesta devre arasında, "Böyle giderse maçı kaybederiz" demişti. Bunu göstermiştik. Barcelona ile eşleştiğimizde oynamayı çok istiyordum. Bologna deplasmanından bir gün önce MR'a gittim. 15 gün idmana çıkamayacaktım. Nou Camp'ta oynamayı çok istiyordum. Çok heyecanlıydım, Barcelona'ya karşı oynamak istiyordum. Çok güzel bir orta açmamıştım. Kostas çok güzel vurdu. Golü attıktan sonra kendimi rüyada gibi hissettim." ifadelerini kullandı.





"JUVENTUS'UN SERİSİNE SON VERMEK İSTİYORUZ"

Roma formasıyla ikinci sezonuna iyi bir giriş yapmak isteyen Cengiz, "İkinci sezona iyi bir giriş yapmak istiyorum. Sezona goller atarak başlamak istiyorum. Juventus'un serisine son vermek istiyoruz. Bence Serie A'da da bunu yapabiliriz. Çok kritik maçları kazandık, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Bence iyi bir sezon geçirdik." dedi.





"ROMA'DA ALTYAPI OYUNCULARINI EL ÜSTÜNDE TUTUYORLAR"

"Abdullah Avcı ile çalıştığım için çok şanslıyım." diyen başarılı futbolcu, "İtalya'da da rakibe göre oynuyoruz. Onların açıklarını arıyoruz ve iyi yönlerini kapatmak istiyoruz. Türkiye'ye gelen futbolcular 30 yaş üstü yıldız oyuncular. Avrupa'da böyle değil. Buraya gelen yabancı oyuncularda para kazanma amaçlı geliyorlar. Genç oyuncuların çıkması gerekiyor. Roma'da altyapı oyuncularını el üstünde tutuyorlar. Bizden de altyapıya değer verilmeli." şeklinde konuştu.

''TOTTI BANA 'GOLCÜ' DİYOR''

Genç yıldız Cengiz Ünder, Roma'nın efsane oyuncularından Totti ile arasındaki geçen bir durumdan bahsetti. Cengiz Ünder bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Totti'yi her gün kulüpte görüyorum, bana 'Golcü' diyor. Bu durum benim hoşuma gidiyor.'' dedi.