Milli ara sonrasında Roma'ya dönen ve kas sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçını kaçıracağı kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cengiz, Serie A'daki Fiorentina ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rövanşta Barcelona karşısında forma giyemeyecek. Milli futbolcunun Lazio ile oynanacak derbide ise sahada olması bekleniyor. Roma, Lazio ile 15 Nisan'da karşı karşıya gelecek.

Barcelona, 16 Mart'ta çekilen Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları sonrasında Cengiz Ünder'le ilgili paylaşımda bulunmuştu.

Kura çekimi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın kiminle eşleşmesi istediğine yönelik olarak bir anket paylaşan Katalan ekibi, altında "Mesela: @ASRoma_Turkey gelsin, çünkü Cengiz Ünder'i Camp Nou'da oynarken görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Kulübün Twitter hesabından, eşleşme sonrasıdna bir paylaşım daha gelmişti. Barcelona'nın hesabından yapılan paylaşımda "İçimize doğmuştu. ???? Selam @cengizunder! Seni Camp Nou'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz..." ifadeleri yer almıştı.

SON 16'DA TARİHE GEÇMİŞTİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenilen Roma'nın tek golüne imza atan Cengiz Ünder, yeni bir rekora imza atmıştı. Özellikle son haftalardaki üstün performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz, İtalya temsilcisinin gol yollarında en etkili silahı oldu. Son 3 lig maçında 4 gol ve 1 asistlik performansıyla Roma'nın 9 puan kazanmasında başrolü üstlenen milli oyuncu, kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ise 41. dakikada ağları sarsarak yüksek formunu sürdürdü.

HAKAN'I 16 GÜN FARKLA GEÇTİ

Yeni formatı ve adıyla 1992 yılından bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü henüz 20 yıl, 7 ay ve 7 günlükken atan Cengiz, organizasyonda ağları sarsan en genç Türk futbolcu unvanını Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun elinden aldı. Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'de forma giydiği dönemde 20 yıl, 7 ay ve 23 günlükken atmıştı. Milli futbolcu, 2014 yılında takımının konuk ettiği Benfica'yı 3-1 mağlup ettiği grup maçında penaltıdan ağları sarsmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncular listesinde ilk beşe girenler arasında Sercan Yıldırım (20 yıl, 8 ay, 2 gün), kaleci Sinan Bolat (21 yıl, 3 ay, 6 gün) ve Colin Kazım-Richards (21 yıl, 7 ay, 7 gün) yer alıyor.