Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'a konuk olacak. Bu dev maç öncesinde geçen sezon Roma formasıyla harikalar yaratan, bu sezon Liverpool'u sırtlayan Mohamed Salah, gündemi meşgul etmeye devam ediyor!

Bu yaz Roma'ya transfer olan, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Cengiz Ünder, Mısırlı yıldızla kıyaslamalara konu oluyor. Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco da dev maç öncesinde genç yıldızımıza övgüde bulundu.

Basın toplantısında kendisine yöneltilen "Salah'ın sizde olmasını ister miydiniz?" sorusunu yanıtlayan Di Francesco, "Salah artık yok, Cengiz Ünder var, ona güvenebilirim. Çok iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

YARI FİNALİ GETİREN GOLÜN HAZIRLAYICISIYDI!

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde 4-1'in rövanşında Barcelona'yı evinde 3-0 yenerek yarı final biletini kapmıştı. İtalya temsilcisine turu getiren golü Kostas Manolas kaydederken golün hazırlayıcısı Cengiz Ünder olmuştu.

SON 16'DA TARİHE GEÇMİŞTİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenilen Roma'nın tek golüne imza atan Cengiz Ünder, yeni bir rekora imza atmıştı. Özellikle son haftalardaki üstün performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz, İtalya temsilcisinin gol yollarında en etkili silahı oldu. Cengiz, kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ise 41. dakikada ağları sarsarak yüksek formunu sürdürmüştü.

HAKAN'I 16 GÜN FARKLA GEÇTİ



Yeni formatı ve adıyla 1992 yılından bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü henüz 20 yıl, 7 ay ve 7 günlükken atan Cengiz, organizasyonda ağları sarsan en genç Türk futbolcu unvanını Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun elinden almıştı. Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'de forma giydiği dönemde 20 yıl, 7 ay ve 23 günlükken atmıştı. Milli futbolcu, 2014 yılında takımının konuk ettiği Benfica'yı 3-1 mağlup ettiği grup maçında penaltıdan ağları sarsmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncular listesinde ilk beşe girenler arasında Sercan Yıldırım (20 yıl, 8 ay, 2 gün), kaleci Sinan Bolat (21 yıl, 3 ay, 6 gün) ve Colin Kazım-Richards (21 yıl, 7 ay, 7 gün) yer alıyor.

SALAH, İNGİLTERE'DE YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ!

Bu yaz Roma'dan Liverpool'a transfer olan ve takımını hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Premier Lig'de attığı gollerle sırtlayan Mo Salah'a büyük onur!

West Bromwich Albion maçında bir sezonda en fazla gol atma rekoruna ortak olan Salah, İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından 2017-18 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Geçen sezon N'golo Kante'nin aldığı ödülde Kevin De Bruyne, Leroy Sane, David Silva (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), David de Gea (Manchester United) ile yarışan Salah, Kasım ve şubattan sonra martta da ayın oyuncusu seçilmişti. Mısırlı yıldız Premier Lig tarihinde bir sezonda bu ödülü 3 kez alan ilk futbolcu olmuştu.