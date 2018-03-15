Shakhtar Donetsk'le deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada Roma'nın tek golünü atan ve son 16 turunun geçilmesinde büyük rol oynayan Cengiz Ünder'e övgüler bitmiyor... Gazete Habertürk'ün haberine göre Şampiyonlar Ligi’nde önceki gece Shakhtar Donetsk’i 1-0 yenerek çeyrek finale kalan Roma’da teknik direktör Eusebio Di Francesco, milli yıldızımız Cengiz Ünder için övgü dolu ifadeler kullandı.

İtalyan çalıştırıcı, eski maçlarına göre tutuk gözüken 20 yaşındaki yetenek için “Cengiz halen çok genç. Oyuncular her zaman en iyi maçını çıkaramaz. Fizyolojik olarak mümkün değil. Garanti veriyorum. Cengiz’in önünde parlak bir gelecek var” dedi.