Geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den 13.4 milyon euro karşılığında Roma'nın yolunu tutan Cengiz Ünder, sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmişti.

Roma'nın ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan Cengiz hakkında transfer söylentileri de giderek artmış durumda.

Tutto Mercato' da yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta Roma'ya Cengiz'in menajeri Fali Ramadani aracılığıyla iki büyük transfer teklifi geldi. Haberde Arsenal ve Monaco'nun Cengiz için Roma'nın kapısını çaldığı ve Monaco'nun 35 milyon euro, Arsenal'ın ise 30 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.