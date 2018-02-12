İtalya Serie A'da Roma, Benevento'yu konuk etti.



Benevento, 7. dakikada Guilherme'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçse de, Roma 26. dakikada Federico Fazio'nun golüyle skoru 1-1 yaptı. Bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.



59. dakikada Edin Dzeko, Cengiz Ünder'in asistiyle skoru 2-1 yaptı. Milli futbolcu 62. dakikada topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.



Cengiz Ünder, 75. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Skoru 4-1 yapan genç yıldız attığı golden sonra asker selamı verdi.



Benevento, 76. dakikada Brignola ile 2. golü bulsa da Roma'nın durmaya niyeti yoktu.

Başkent temsilcisi 90. dakikada Defrel'in penaltıdan attığı golle skoru 5-2 yaptı ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Bu sonuçla Roma, 47 puanla 4. sırada yer aldı. 7 puanda kalan Benevento ise ligin son sırasında yer alıyor.