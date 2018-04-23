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- Attığın gollerle taraftarların gönlünde taht kurdun. Onların sana karşı büyük hayranlık duymasını başardın. Ne söylersin?

Bana göre bir takım için taraftarlar çok önemli. Türkiye'de bu böyle. Çok ateşli seyirci vardı. Ama Roma'ya gelmeden önce oynadığım takımın çok fazla taraftarı olduğunu söyleyemem.