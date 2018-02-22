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"Ama şunu da söylemeliyim ki Cengiz ilk geldiği zamandan çok daha fazla takımı için oynuyor. Harika bir teknik yeteneği var, bunu herkes görüyor. En iyi özelliği, şut atmaya sürekli hazır olması. Bunu çok hızlı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.