Cenk Ergün'den Bafetimbi Gomis'e övgü

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, Süper Lig'de aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı taraftarlarının mutlu olduğunu söyledi.
Galatasaray Futbol Takımı Masörü Cenk Akkaya ile Kıymet Akkaya'nın Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen nikah törenine katılan Ergün, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Cenk Ergün, Süper Lig'deki performanslarını devam ettirmek istediklerini dile getirerek, "Taraftarın mutlu olduğunun farkındayız. Aldığımız tepkilerden bu memnuniyet görünüyor. Görevimiz bu memnuniyeti sezon sonunda fazlalaştırarak yaşatmak. Camiada hareketlenme, kendini gösterme ve gücünün farkına varma var. Bunu devam ettirebildiğimiz sürece bir şey ifade edecektir." dedi.
Ligde attığı attığı gollerle dikkati çeken Fransız futbolcuları Bafetimbi Gomis'in performansıyla ilgili bir soru üzerine Ergün, "Her hafta olduğu gibi Gomis'in performansı çok etkileyiciydi. Kasımpaşa maçında 2 gol de ondan geldi. Sadece maçlarda attığı gollerle değil, saha içi ve dışında takıma katkısıyla ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Cenk Ergün, 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile yapacakları maçla ilgili şunları kaydetti:
"Bursaspor'un çok kıymetli oyuncuları ve hocaları var. Önemli bir deplasman maçı. Güçlü ve şampiyonluk yaşayan bir camia. Yükselişteler ve net sonuçlarla galibiyet alıyorlar. Tribünlerin dolu olacağını düşünüyoruz. Bursa'da dolu tribünlerin ne demek olduğunu futbolun içinde olan herkes biliyor. Bizim de performans ve moralimiz yerinde. Türk futboluna yakışan bir mücadele verelim. Umarım sonuç bizim lehimize olur."
Ergün, deplasmanda Antalyaspor ile yaptıkları maçta taraftarlarının yaşadığı sıkıntılarla ilgili soruyu da "Antalyaspor maçı öncesi ve sırasında bir takım sıkıntılar yaşandı. Yöneticilerimiz, tedbir alınması açısından federasyon ve Antalyaspor yönetimi ile irtibata geçti. Federasyon bu konudan haberdar. Bursaspor'un taraftar grupları ile bizim taraftarımız iyi iletişim halindeler. Emniyetimizin alacağı tedbirler ve sporseverlerin de desteğiyle hem saha içinde hem de saha dışında güzel bir mücadele olmasını umuyoruz." şeklinde yanıtladı.
Nikah törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile sarı-kırmızılı bazı futbolcular da katıldı.
- cenk ergün
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