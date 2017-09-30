Cenk Ergün: Penaltı herhalde kimsenin içine sinmemiştir

Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, 3-2 kazanılan Karabükspor maçının ardından kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Karabükspor'a verilen penaltı için "Kimsenin içine sinmemiştir" yorumunda bulunan Cenk Ergün şu ifadeleri kullandı;

“Takımda hakikaten çok güzel bir kenetlenme var. En büyük aslan payı, tribünleri dolduran taraftarımızın. Milli maç arasına gidecek birçok oyuncumuz var. Ardından Konyaspor maçında da taraftarımızla buluşacağız. Takımca gol atıp takımca gol yiyoruz; isimlerden bağımsız olarak kendi sahamızda kazanmak önemliydi. Puan kaybetmemiz gerekiyordu. Kazandığımız için çok mutluyuz.”

“2-1’den sonra çalınan penaltı sanıyorum ki maçı izleyen kimsenin içine sinmemiştir. Maç sırasında izlerken de içimize sinmedi, tekrarına bakarken de sinmedi. 2-0’dan sonra çok pozisyon yakaladık. Maçı daha önce bitirmemiz gerekiyordu.”

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