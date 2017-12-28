Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Cenk Gönen, İspanya'da umduğunu bulamadı. 29 yaşındaki file bekçisi, yazın transfer olduğu Malaga'da bu sezon forma şansı bulamadı! 3 mücadelede kadroya giren Cenk, yaşadığı sakatlıkla da sarsıldı. İspanya Kral Kupası'nda sadece 2 maç kadroya giren deneyimli eldiven, bu sezon Malaga forması ile 5 kez kadroda bulundu. Cenk Gönen, bu sezon kadroya girdiği maçlarda ise süre alamadı.

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Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten 200 bin Euro'ya İspanyol ekibi Malaga'ya transferi gerçekleşen file bekçisinin, sezon sonunda Malaga ile yollarının ayrılmasının beklendiği iddia edildi. İHA'da yer alan habere göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Cedrick Carroso'yu gözden çıkardığı ve Muslera'nın yedeği olarak Cenk Gönen'i düşündüğü ileri sürüldü.

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