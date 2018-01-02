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Bu kez oyuncuyu uzun süredir takip eden Everton, Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Teklif edilen ücret ise tam 25 milyon pounddu... Bu da 28 milyon Euro demek oluyordu ki, başkanın beklediğinden de fazlasıydı. Plan tıkır tıkır işlemişti. Sonuç olarak 4 ay önce 14,5 milyon Euro’ya C.Palace’a satılmayan Cenk Tosun, başkanın taktiği ile şimdi iki katı fiyatına Everton’da...