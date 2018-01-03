Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek bölgesinde sürdürecek olan Siyah Beyazlılar, Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Antalya'ya geldi.

Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında Şenol Güneş ile beraber Talisca, Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı. Yeni transfer Vida'nın akşam saatlerinde takıma katılacağı ve idmana çıkacağı bildirildi.



Everton'a transferi söz konusu olan Cenk Tosun ve transfer arayışında olan Boyko da kamp kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş, Belek'teki ilk idmanını bu akşam saat 18:00'de gerçekleştirecek.

Beşiktaş, Antalya kampında Hollanda'nın ADO Den Haag ve Arnavutluk'un Skenderbeu takımları ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Beşiktaş kamp kadrosu

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