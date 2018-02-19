Beşiktaş'tan devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kısa sürede ilk 11'deki yerini kaybetmiş ve yedek kulübesine hapsolmuştu. Milli yıldız, takımının kamp yaptığı Dubai'de gerçekleşen idmanında hırslı görüntüsü ve golleriyle formayı tekrar istediğini gösterdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük ilgi uyandırdı.

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