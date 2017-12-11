Harika bir sezon geçiren Cenk Tosun, Kayseri deplasmanında da iş başındaydı... Teknik direktör Şenol Güneş’in ilk 11’de şans verdiği tecrübeli golcü, ilk yarının son dakikasında kendi kazandığı penaltıyı ağlara gönderdi ve yine bir deplasman maçını boş geçmedi.

Yıldız oyuncu aynı zamanda Siyah-Beyazlı takımın deplasmanda attığı son 7 golün 4’üne imzasını attı. Cenk ayrıca bu sezon; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda çıktığı toplam 21 maçta; 12 gol atıp 3 asist yaptı ve 15 gole direkt katkı sağladı.