Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi olabilir

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük kozu olan Cenk Tosun, takımının yarın Fransa temsilcisi Monaco ile yapacağı karşılaşmaya rekor için çıkacak.
Siyah-beyazlı formayla son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez fileleri havalandıran Cenk Tosun, Monaco karşısında oynaması ve aynı başarıyı göstermesi durumunda Avrupa'nın bu büyük futbol organizasyonunda Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu unvanını ele geçirecek.
Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonda 4 kez gol sevinci yaşayan ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Oktay Derelioğlu ile bu unvanı paylaşan Cenk, yarınki karşılaşmada bir gol bulduğu takdirde bu unvanın tek sahibi olacak.
EN GOLCÜ OYUNCULARDAN BİRİ
Beşiktaş formasıyla şu ana dek 10 gol bulan Cenk Tosun, takımın Avrupa'daki en golcü sıralamasında 4. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekibin Monaco ile deplasmanda yaptığı maçta 2 kez fileleri havalandıran Cenk, 11 gollü Ricardo Quaresma ile 12 defa gol sevinci yaşayan Bobo'ya biraz daha yaklaştı. Cenk Tosun, Quaresma'nın son dönemlerdeki gibi sessiz kalması halinde atacağı 1 golle takım arkadaşını yakalayacak. Siyah-beyazlı oyuncu, 2 gol bulursa Bobo ile aynı sayıya ulaşacak.
EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU
Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü sıralamasında 14 golle Oktay Derelioğlu önde bulunuyor.
Bobo, Quaresma ve Cenk'in ardından Daniel Pancu 9 ve Demba Ba 8 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Anderson Talisca ile Ryan Babel ise Avrupa kupalarında beşer kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ta ayrıca Mustafa Pektemek ile Oğuzhan Özyakup, ikişer kez Avrupa'da topu filelerle buluşturdu. Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Tolgay Arslan da birer kez gol sevinci yaşadı.
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