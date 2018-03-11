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"Neden onu aldınız, neden oynatmıyorsunuz?' diye sorular soruluyordu. Bu tamamen hazır olmasıyla ilgiliydi. Daha önce oynatsaydım eleştirilere maruz kalacaktı. Sabırlı davrandık ve Cenk de bu süreçte çok çalıştı. Sonunda kalitesini gösterdi."