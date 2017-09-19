Cenk Tosun'dan Caner Erkin'e övgü...

Siyah-Beyazlılar’da bu sezon attığı gollerle adından bahsettiren Cenk Tosun, geçtiğimiz çarşamba günü Porto kalesine gönderdiği füzenin ardından dün de Konya ağlarını kafasıyla sarstı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 2-0’lık galibiyette önemli bir paya sahip olan tecrübeli oyuncu, böylece bu sezonki toplam gol sayısını da 3’e çıkardı. Caner erkin’in harika ortasında ön direğe yaptığı koşunun ardından topla buluşan milli yıldız, golü yapmakta zorlanmadı... Mücadelenin ardından adrese teslim orta yapan takım arkadaşı Caner Erkin’i unutmayan Cenk Tosun şu ifadeleri kullandı.

''SEZON BAŞINDA HOCA TUTTUM''

Daha farklı kazanabileceğimiz bir maçtı diyen Cenk Tosun, “Maça çok iyi başladık. Caner’in bizim takımda olması benim için bulunmaz bir fırsat. Topla iyi buluştum, vuruşum da güzel yere gitti. daha skorlu yenebilirdik. 3 puan için mutluyuz. Ben her zaman yeni hedefler koyuyorum. Bu sene de öyle... daha fazla çalıştım. Sezon başı hoca tutup kendim çalıştım tatilde. ayrıca iyi bir kamp dönemi geçirdim. Gün geçtikçe tecrübeleniyorum.” dedi.

HAFTANIN GOLÜ CENK'TEN

Cenk Tosun’un, geçtiğimiz hafta içinde Porto’ya attığı gol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü seçildi. 32 metreden harika bir vuruşla Casillas’ı avlayan Cenk’in attığı bu gol, birçok yıldız oyuncuyu geçerek futbolseverler tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü seçildi.

CANER'DEN 5. ASİST!

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta forma giyebilen Caner Erkin, yeni sezona fırtına gibi başladı. 7. maçına çıkan Caner, Cenk Tosun’a attırdığı golle bu sezonki 5. asistini yapmış oldu. Başarılı oyuncu, bu sezon Süper Kupa’da 1, Şampiyonlar Ligi’nde 1, Süper Lig’de 3 asist yaptı.

Caner Erkin - Cenk Tosun

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