Tunus maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuşan Cenk Tosun, İngiltere'ye giderken yanında olan bidonun sırrını da açıkladı. Milli Takım'la ilgili de konuşan Cenk Tosun, İngiltere günlerini de anlattı. İşte Sabah'ta yer alan röportaja göre Cenk'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Buraya kadar geleceğimi tahmin edemezdim. 27 yaşımda dünyanın en büyük liginde oynayıp ülkemi temsil etmek çok gurur verici. Hâlâ rüyadaymışım gibi geliyor. Benim de babamın da hayallerinde İngiltere'de oynamam vardı."
"Beşiktaş'ta çok güzel bir sezon geçirdikten sonra bu şansı elde ettim. Üstelik rekor bir rakamla transfer oldum. Beşiktaş'a para kazandırmak da beni ayrıca mutlu etti."
"Yarım sene oldu Premier Lig'e geçeli. Oraya geçici bir dönem için gitmedim. İngiltere'ye damga vurmaya, kendimden söz ettirmeye gittim. Adımı yazdırmak istiyorum inşallah."
"Orada da çok ilgi gösteriyorlar. Takım ve taraftar yarım senede beni bağrına bastı. Bana beste bile yaptılar. Beşiktaş'ta gol attıktan sonra Tosun Paşa marşını çalıyorlardı. Everton'da da bana yaptıkları besteyi söylüyorlar."
"Düşünsenize yurtdışına gidiyorsun. Çok farklı bir kültürdesin ama üç-dört ay gibi kısa bir sürede onca insanın kalbinde yer ediyorsun. Ve senin için beste yapıyorlar. Bu çok gurur verici."
"Beşiktaş taraftarı ile de ayrı bir bağımız var. Her maçta Beşiktaş atkısı, forması giyen birileri oluyor tribünde. Sadece Beşiktaş da değil Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar bile beni desteklemeye geliyor."
EŞİYLE NASIL TANIŞTI?
"Devre arasında Antep'ten Almanya'ya tatile gittiğimde arkadaş ortamında tanıştık. İyi ki de tanışmışız. O dönem nişanlı olmadığımız için Ece gelemiyordu."
"Antep'ten aktarmalı iki gün için bile olsa ben atlayıp onu ziyarete gidiyordum. Çok düşkünüz birbirimize. Kamplara gittiğimde onu çok özlüyorum."
İNGİLTERE GÜNLERİ...
"Çok şanslıyım, beni her konuda destekleyen bir eşim var. 'Her zaman seni destekliyorum, hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun' der."
"Taşındığımız ilk sene, altı aylığına Ece çıksın ben idmanlardayken alışveriş yapsın, gezsin diye Manchester'da ev tuttuk. Şimdi Liverpool'da ev aldım."
"Mimara verdim. İki aya bitecek ve çok güzel olacak inşallah. Eşimle ve Türk arkadaşlarımızla yemeklere gidiyoruz. Ece ile farklı ülkelere gitmeyi ve yeni tatlar denemeyi çok seviyoruz."
KAYBETTİĞİ MAÇLARDAN SONRA NELER YAŞIYOR?
"Ece'ye yansıtmam ama gazozuna bile oynasak her maça kazanmak için çıkıyorum. Yenebileceğimiz maçı alamadığımızda günlerce uyuyamadığım oluyor. Sinirden ve üzüntüden uyuyamıyorum."
BİDONUN SIRRINI AÇIKLADI!
"Cenk Tosun İngiltere'ye zeytinle gidiyor' diye yazdılar. Evde Hatay'dan gelen çok güzel bir zeytin vardı. Biz gittiğimiz için Ece'nin bizi uğurlamaya gelen yakın arkadaşına verdik o bidonu. Zaten içinde su var. Güvenlikten nasıl geçirelim? Hem İngiltere'de Türk marketleri var her şeyi alıyoruz"
"BABAMLA GÖZ GÖZE GELİRİM"
"Hayatımda hiç kırmızı kart görmemiştim evet. Benim hakemle de kötü diyaloglarım olmaz. Rakibine karşı sert oynayan biri de değilim. Bir talihsizlik oldu."
"Bana yakışmayan bir hareketti. Herkes karakterimi bilir. Mütevazılığıyla tanınan biriyim. Ama babamın tribünde birileriyle itişip kakıştığını görünce gözüme perde indi."
"Bu da bana ders olsun. Ama kim babasını o şekilde görse aynısını yapardı. Bu da benim babam, annem, ailem. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Bir daha olsa arkadaşlarımı gönderirim gidin diye."
"Babam deplasman olsun, evde olsun her maça geliyor biliyorsun. Genelde ona ayarladığım biletlerin nerede olduğunu biliyorum."
"Maçtan önce biz mutlaka göz göze geliriz, sonrasında rahatlarım. Maç sırasında bir pozisyon oldu, top auta çıktı. Şöyle bir babama bakayım dedim. Tartışma vardı."
"Bir de kendi taraftarlarımız arasında. Türk, Türk'e yapmaz böyle bir şey. Kavganın her türlüsüne karşıyız ama Türkler arasında olunca daha ağırıma gitti. Ardından da sahayı terk ettim."
"Tüm aileme düşkünüm. Genelde erkek çocuklar anneye düşkün olur. Annemi de çok seviyorum. Bazen kıskanıyor bizi."
"Ama biz babamla abi-kardeş gibi çok zaman geçirdiğimiz için ona çok düşkünüm. Bakalım bizim evlat gelince nasıl olacak!"
"Gaziantep'e transfer olduğumda onlarsız yapamadım. Annemi babamı çok özledim. Aradım 'Sizsiz yapamıyorum' dedim. Almanya'da işlerini güçlerini bırakıp Antep'e geldiler ve üç sene birlikte yaşadık."
HANGİ GENÇLERİ BEĞENİYOR?
"Gençlerden Cengiz Ünder'i çok beğeniyorum. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çağlar Söğüncü hakkında şu ara transfer söylentileri var. O çocuğun da önünün açık olduğunu düşünüyorum."
"Trabzonspor'daki Okay Yokuşlu da çok iyi bir futbolcu. Bu arkadaşlarımız da bizi inşallah benim gibi yurtdışına gidip gururlandırır. Burak Yılmaz'ı saymama gerek bile yok. Onlar kendilerini kanıtlamış arkadaşlar."
2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN BEKLENTİLERİ NELER?
"Çok genç bir kadroya sahibiz. Lucescu'nun felsefesini yavaş yavaş oturtmaya başlıyoruz. Ben şahsen çok ümitliyim."
"Elemelerde Türk Milli Takımı olarak biz genelde ilk maçları kötü geçiriyoruz. İş ciddiye bindikten sonra gaza basıyoruz. O zaman da iş işten geçmiş oluyor."
"Bu sefer eylüldeki elemelerde en baştan işi sıkı tutacağız. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda oynadım. Orası çok farklı bir platform. Tüm dünya izliyor. Orada gerçekten futbolcu olduğunu anlıyorsun."
MİLLİ TAKIM'A SEÇİLDİĞİNDE NE HİSSETTİ?
"Antep'e transfer olduktan sonra sezonu epey iyi geçirdim. Okan Buruk aradı 'Guus Hiddink seninle görüşmek istiyor' dedi".
"Hiddink gibi birinden bana teklif gelince elim ayağım titredi. Bizde milliyetçilik duygusu yüksek. Biraz fazla düşkünüz milletimize, bayrağımıza."
"2008'de Almanya'da arkadaşlarla formamızı giyer maçları izlerdik. Son saniyede attığımız golden sonra ağladığım bile oldu. Kazanınca bayrakları alır arkadaşlarla konvoya çıkardık."
FUTBOLA NASIL BAŞLADI?
"Babamın içinde beni futbolcu yapmak hep vardı. Ama içinde olması yetmiyor. Dayılarım, amcalarım ve babam Almanya'da iyi seviyelerde top oynadı. Ama hiçbiri birinci ligde oynamadı."
"Tanınmadılar. Babam 'Bu kez başaracağım' demiş ve üç yaşımda beni Almanya'da kulüplere yazdırdı. Türkiye'de yedi-sekiz hatta 10 yaşında futbola başlıyorlar."
YATIRIM YAPIYOR MU?
"Futbol hayatı en fazla 10-15 sene sürüyor. O da sakatlık geçirmezseniz. O yüzden yatırım yapıyorum. Ama ben o kısma kafa yormuyorum."
"İnsanı kendi ailesinden daha çok kimse düşünemez. Babam 'Şurada arsa buldum onu alalım' diyor alıyorum. Ya da farklı yerlere yatırım yapıyoruz. Çok para savuran bir tip değilim. Ama elim sıkı da değil. Bir yere gidilmesi gerekiyorsa giderim."
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