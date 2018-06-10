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"İnsanı kendi ailesinden daha çok kimse düşünemez. Babam 'Şurada arsa buldum onu alalım' diyor alıyorum. Ya da farklı yerlere yatırım yapıyoruz. Çok para savuran bir tip değilim. Ama elim sıkı da değil. Bir yere gidilmesi gerekiyorsa giderim."