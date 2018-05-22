Devre arasında Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kariyerini NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ta sürdüren milli futbolcu Cedi Osman'a mesaj yolladı.

— Cenk Tosun (@CenkTosun_) May 22, 2018

Basketbol oynadığı bir video paylaşan Cenk, Cedi'yi de etiketleyerek Bana sorarsan ışık var, sen ne diyorsun?" ifadelerini kullandı. Milli futbolcunun bu paylaşımı yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede binin üzerinde beğeni aldı.