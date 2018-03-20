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İspanya, İngiltere ve İtalya’daki ‘bizim çocuklar” farklarını ortaya koymaya başladı... Gazete Habertürk'ün haberine göre, Cenk Tosun, Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu’nun performansı, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynanacak özel maçlar öncesi A Milli Takım’ın hocası Mircea Lucescu’nun da keyfini yerine getirdi.