Beşiktaşlı Cenk Tosun’un Premier Lig’in önemli takımlarından Everton’a transferiyle ilgili çok konuşuldu. Everton’a şehir diyenler, yazanlar oldu. Uzatmayalım, Cenk iyi bir takıma ve güzel bir şehre gitti. İngiltere’nin batı kıyılarında İrlanda’ya komşu Liverpool şehri, en sık gittiklerimden. Liman bölgesi ve publar sokağı en bilinen bölgeleri. Tabii ki Beatles şehri olarak da biliniyor. Liverpool takımı da şehrin adını tanıtan markalardan... Bilinenin aksine şehrin diğer takımı Everton, Liverpool’dan daha eski bir tarihe sahip. Hatta İngiliz Futbol Ligi’nin (şimdiki adı Premier Lig) kurucularından. Everton ile ilgili pek bilinmeyenlerden biri de Liverpool FC’nin efsane stadı Anfield Road’u Liverpool FC’den önce kullanan ilk takım olması. HT Cumartesi'nden Levent Özçelik'in haberi...

Benim Liverpool merakım ise Liverpool FC futbol takımından geliyor. 70’li yılların sonlarından itibaren, uzun yıllar başarılarıyla rakiplerine kök söktüren takımın taraftarlarından biriydim. Fırsat buldukça Anfield’da maçlarını izlemeye gittim. Bu gidiş-gelişlerimde hem Everton hem de Liverpool taraftarı arkadaşlar edindim. Liverpool ile Everton arasındaki rekabeti ve şehri onlardan öğrendim. Cenk Tosun’un transferi vesilesiyle Beatles, Everton, Liverpool ve tabii ki şehirdeki restoran deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.

ANFIELD ROAD

Everton 1878’de Liverpool şehrinin ilk takımı olarak kurulur. John Houlding, Anfield Road’un bulunduğu arazinin sahibi John Orrell’i burada futbol maçları oynanması için ikna eder. Tribünler kurulur ve 1888’de ilk resmi lig maçı, kurulan derme çatma statta oynanır. Maçlar ortalama 8 bin seyirciye oynanır. İlk yıl ligi 8. sırada bitiren Everton, sonraki sezonu şampiyonun 2 puan gerisinde tamamlar. 3 yıl sonra uyanık bir bira üreticisi olan işadamı John Houlding, stadın bulunduğu araziyi satın alır. Houlding, bira ile futbol taraftarı ilişkisini iyi bir iş planı olarak düşünmüştür. Ancak işler istediği gibi gitmez ve sonra kiraya abartılı bir zam yapar. Bu zam Everton’ı halen maçlarını oynadığı Goodison Park’a taşınmaya zorlar. Stat John Houlding’in elinde kalır. 1892’de çareyi kuzeyden gelen İskoçlarla yeni bir futbol takımı kurmakta bulur. O takım; özellikle 80’li yıllarda Avrupa’da çalınmadık kupa bırakmayan Liverpool FC’dir. Anfield Road’un efsanevi yolculuğu Liverpool ile bugünlere kadar gelir. John Houlding da iyi ya da kötü bu efsanenin kurucusudur.

GOODISON PARK

40 bin kişi kapasiteli stat, Walton semtinde yer alıyor. Şehir merkezine sadece 3 kilometre uzaklıkta. 1892’de inşa edilen stat Anfield ile birlikte dünyanın en eski statlarından biri. Goodison Park’ın Evertonlular için anlamı büyük. Liverpool Kent Meclisi, “Şehre 2 stat fazla” diyerek Stanley Park içerisine modern bir stat yapma kararı aldı. Sonrasında Anfield ve Goodison Park yıkılıp Everton ve Liverpool takımları bu yeni statta oynayacaktı. Ancak Everton taraftarları bu duruma karşı çıktı. Kulüp gelecekte de maçlarını Goodison Park’ta oynamaya devam edeceğini açıkladı. Liverpool ise 2019’dan sonra maçlarını adı New Anfield olacak yeni statta oynayacak.

‘Cenk, Everton için kült bir isim olabilir’

Kevin Hazard ile konuşmadan Everton’u yazsaydım yazı eksik kalırdı. Liverpool taraftarı bir babanın oğlu olan Kevin, her yıl kombinesini alır ve Goodison Park’taki her maça gider. Hatta deplasman maçlarını da kaçırmamaya çalışır. Anlayacağınız Everton futbol ve taraftarlık felsefesini en iyi bilenlerden. Kevin’ı arayıp Cenk Tosun transferini ve Everton taraftarını sordum.

Everton ve Liverpool taraftarları arasındaki fark nedir?

Liverpool şehrinde en çok desteklenen takım Everton. Liverpool’a destek İskandinav, Uzakdoğu ve Güney İngiltere ile birlikte daha uluslararası boyutta. Anfield’da pek Liverpool’un yerel aksanını duymazsınız. Genelde Liverpool dışından taraftar gelir çünkü.

Everton ve Liverpool taraftarlarının takıldıkları mekânlar nerelerde?

Sahalar Stanley Park’ın farklı taraflarında olduğu için, Anfield çevresindeki barlar kırmızı renkli, bizim tarafta ise tabii ki mavi. Şehirdekilerde iki takım taraftarları var.

İlk kez bir Türk oyuncusu Everton’da oynuyor. Cenk Tosun hakkında ne düşünüyorsunuz ve ondan beklentiniz nedir?

İyi ve hırslı, azimli bir “center forward” gibi görünüyor. Sadece burada kalmakla yetinir mi bunu zaman gösterecek. Eğer başarılı olursa Everton için büyük bir oyuncu olabilir. Duncan Ferguson’un Everton’da idol olması bunun için bir örnek gösterilebilir. Dev cüsseli İskoç, olağanüstü maçlar oynadı, olmayacak pozisyonları gole çevirdi. Tribünlerin en sevdiği isimlerin başında geliyordu.

Liverpool’dan birkaç mekân tavsiyesi

Hafta sonları, öğleden sonraları ve tabii ki maç günleri Albert Dock, Mathew Street ve çevresi hareketli.

San Carlo: Şehrin en iyi İtalyan restoranlarından biri. Buranın bir diğer özelliği Everton ve Liverpoollu futbolcuların uğrak yeri olması. Restoranın müdürü Tony çok tatlı bir adam.

Matthew Street: “Liverpool’un Beyoğlu’su” dersek doğru bir tanım olacak. Mekânların çoğunda canlı performans var. Vakti zamanında Beatles’ın sahne aldığı mekânlar da burada.

Bond Street: Bu bölge özellikle hafta sonları çok hareketli. Şehir dışından pek çok kişinin hafta sonları gelip takıldığı yerler.

Berry&Rye: Bu mekan tartışmasız şehirde en sevdiklerimin başında geliyor.

Liverpool Tate: Albert Dock içinde bulunan mekânın kafesi, sanatla sonlandırılan bir günü aperatiflerle keyifli hale getiriyor