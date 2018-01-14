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Everton'ın menajeri Sam Allardyce, maç öncesinde yaptığı açıklamada "Cenk Tosun'u ilk 11'de oynatmak benim adıma cesur bir karar oldu. Cenk, burada oynayabilmek için Şampiyonlar Ligi'nden ve Beşiktaş'tan vazgeçti." ifadelerini kullandı.