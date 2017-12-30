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Everton Menajeri Sam Allardyce, ligde oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenlemiş ve Cenk Tosun üzerine sorulan soruyu şu ifadelerle yanıtlamıştı:

Eğer bulabilirsek bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde bu konuda etkin olacağız. Şu andaki durumumuza göre daha fazla gol atmalıyız.