Öne Çıkanlar
Futbol

Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun'un yeni evinin fotoğrafları paylaşıldı!

30.12.2017 - 00:33 | Güncelleme:

  • 1 Cenk Tosun Everton transferinde son dakika! Cenk Tosun Everton'a transfer oldu mu? İşte Cenk Tosun'un yeni evi!
    1 | 21

    İngiltere'de yayın yapan The Times'ın haberine göre Everton Futbol Direktörü Steve Walsh, Cenk Tosun transferini sonlandırmak üzere Türkiye'ye geldi.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Cenk Tosun Everton transferinde son dakika! Cenk Tosun Everton'a transfer oldu mu? İşte Cenk Tosun'un yeni evi!
    2 | 21

    İngiltere basınında yer alan haberlere göre Cenk'in Everton'a transferinin tamamlanmasının ardından oturacağı ev de belli. 

  • 3 Cenk Tosun Everton transferinde son dakika! Cenk Tosun Everton'a transfer oldu mu? İşte Cenk Tosun'un yeni evi!
    3 | 21

    Everton Menajeri Sam Allardyce, ligde oynayacakları Bournemouth maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenlemiş ve Cenk Tosun üzerine sorulan soruyu şu ifadelerle yanıtlamıştı:

    Eğer bulabilirsek bir forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde bu konuda etkin olacağız. Şu andaki durumumuza göre daha fazla gol atmalıyız.

  • 4 Cenk Tosun Everton transferinde son dakika! Cenk Tosun Everton'a transfer oldu mu? İşte Cenk Tosun'un yeni evi!
    4 | 21

    Sporx'te yer alan habere göre Walsh ile Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi bir araya geldi. Everton, Cenk Tosun için 20 milyon Euro'luk teklifini Beşiktaş'a iletirken milli golcünün bonservis bedelini 22 milyon Euro olarak belirleyen siyah-beyazlılar, devreye başka kulüplerin de girmesiyle talebini 25 milyon Euro'ya yükseltti.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Cenk Tosun Everton transferinde son dakika! Cenk Tosun Everton'a transfer oldu mu? İşte Cenk Tosun'un yeni evi!
    5 | 21

    İngiliz basını daha önce 26 yaşındaki Cenk'le 4,5 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Everton'ın 25 milyon sterlin bonservis ödemeyi kabul ettiğini yazmıştı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 2
  • Misafir 7 dakika önce
    yakışır
  • Misafir 31 dakika önce
    yakışir helal olsun
Kalan karakter : 2000