Cenk Tosun Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar yaptı

Cenk Tosun, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Öncelikle taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. 90 dakika susmadılar. Takım arkadaşlarımla gurur duyduğumu da söylemek istiyorum. 90 dakika maçın hakimi bizdik. Sanki her saniye top bizdeydi. Maç belki 3-0 bitti ama daha farklı bitebilirdi. Son vuruşlarda daha iyi olabilirdik. İnşallah, onları daha sonraki maçlara saklamışızdır. İki haftadır golsüz berabere kalıyorduk, o yüzden bu maç bizim için çok önemliydi. Liderle puan farkını 3'e indirdiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Cenk, Galatasaray karşısında yakaladıkları birçok net fırsatı değerlendirememeleriyle ilgili "1-0 öndeyken inanılmaz, bomboş pozisyonları kaçırdık. Ondan sonra Dusko'nun hem de sağ ayağıyla 90'a gol atması çok tuhaftı. Bizi de sevindirdi. Daha sonra 3 oldu, daha da farklı olabilirdi. Sonuçta hepsine 3 puan verdikleri için mutluyuz." şeklinde konuştu.

Golcü oyuncu, orta sahada Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson'ın birlikte oynamasıyla ilgili ise "Tekniği iyi olan, daha fazla dikine giden, pas alışverişi iyi olan oyuncular oynadı. İyi de oynadıklarını düşünüyorum. Talisca olunca daha fazla çift forvet gibi oynuyoruz. Her maça gereken taktikle çıkıyoruz. Hoca bu maçta böyle uygun gördü. İyi de oynadığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cenk, "Bu sezon çok iyi bir performans ortaya koyuyorsun. Transfer teklifleri alıyor musun?" sorusuna, "Transferle alakalı fazla bir şey söylemeyeyim. Zaten başkanımız bazı yerlerde gereken demeçleri vermiş." yanıtını verdi.

Alvaro Negredo'nun attığı gole çok sevindiğini de kaydeden Cenk Tosun, "Çünkü çok ihtiyacı var. Bazen ben, bazen o takımı sırtlayacak. Oyuna girdikten sonra onun da gol atmasına çok sevindim." şeklinde görüş belirtti.

Cenk, maç içinde ayağına bir darbe aldığını ancak ciddi bir sorununun bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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