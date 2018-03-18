Cenk Tosun fırtınası, Ada'da sürmeye devam ediyor! Devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a 27 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, gollerine devam ediyor! Milli golcü, Burnley ve Brighton Hove&Albion'dan sonra Stoke City ağlarını da sarsarak gündeme oturdu.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'nin de formasını giydiği Stoke City'ye konuk olan Everton, Cenk Tosun'un golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı!
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 69. dakikasında Cenk Tosun, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 77. dakikada Choupo Moting'in golüne engel olamayan Everton'da milli futbolcu 83. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Everton Stoke City deplasmanından 3 puanı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 aldı.
Cenk Tosun, böylece üst üste oynadığı son 3 maçta 4 gole ulaştı.
LUKAKU'DAN SONRA O!
Cenk ayrıca bu golleriyle ilginç bir istatistiğe de imza attı. Milli golcü, Everton formasıyla Romelu Lukaku'nun Aralık 2016'daki Watford maçından bu yana bir deplasmanda iki gol atan ilk futbolcu oldu. Öte yandan Opta'ya göre Cenk Tosun, Premier Lig'de Tuncay Şanlı'dan bu yana (Kasım 2008 vs Aston Villa) bir maçta iki gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
SAM ALLARDYCE'TAN ÖVGÜ!
Cenk Tosun'a maç sonu hocası Sam Allardyce'tan övgü dolu sözler geldi. Stoke City deplasmanında 2-1 galibiyetle ayrılan Everton'da galibiyetin mimarı olan ve maçın adamı seçilen Cenk Tosun için hocası Sam Allardyce şunları söyledi:
"Daha önce böyle bir havayı hiç görmedim. Bu şartlarda kazanmak önemliydi. Şansları değerlendirmek için iyi bir golcü istersiniz ve biz bunu Cenk ile yaptık. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip. Bugünkü galibiyetin en önemli sebebi Cenk'ti."
DIŞ BASIN NELER YAZDI?
İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti.
Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Cenk Tosun'un attığı iki golle Everton'ın 13 Aralık'tan sonra ilk kez galip geldiğini belirttiği haberinde "Tosun dişlerini gösterdi" ifadesini kullandı.
— Wayne Rooney (@WayneRooney) March 17, 2018
Haberde ayrıca, Stoke City'den Charlie Adam'ın 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmasının da Everton'ın galibiyetine etki ettiği aktarıldı.
ESPN, "Everton'ı Cenk Tosun taşıdı" başlıklı haberinde milli futbolcunun ikinci yarıda attığı iki golle deplasmanda 5 maçtır mağlup olan Everton'ın galip gelmesini sağladığı bildirildi. ESPN ayrıca, ocak ayında Beşiktaş'tan transfer edilen Cenk Tosun'un son 3 maçta 4 gol kaydettiğini vurguladı.
The Telegraph gazetesi ise, "Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı" başlığıyla verdiği haberde, 26 yaşındaki futbolcunun son haftalardaki performansıyla Premier Lig'e alıştığını kaydetti.
ROONEY VE NEGREDO'DAN TEBRİK!
Cenk'in bu performansı, eski ve yeni takım arkadaşlarının da dikkatini çekti. İngiltere futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldızlardan Wayne Rooney, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yıldız golcüyle ilgili "Cenk Tosun'dan çok önemli iki gol. Zor koşullarda iyi bir galibiyet. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler..." yorumunu yaparken Negredo da eski takım arkadaşının performansını tebrik edenler arasındaydı. Milli golcünün maç sonrasında yaptığı Instagram paylaşımının altına yorum yapan Negredo "Tebrikler kardeşim" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA GELİYOR!
Öte yandan Cenk, Beşiktaş'ı unutabilmiş değil! Kara Kartal'ın eski golcüsü Cenk Tosun’un bugün İstanbul’a geleceği öğrenildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre yıldız futbolcunun Beşiktaş’ın bugün Medipol Başakşehir’le oynanacak maçı Fatih Terim Stadı’nda tribünden takip edeceği ve takım arkadaşlarıyla hasret gidereceği bildirildi.
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