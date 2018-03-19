8 | 22

Allardyce, Crystal Palace’ı çalıştırırken de seni çok istiyormuş. O zaman resmi bir teklif aldın mı?

Evet aldım. Sam hoca sezon başı oradayken, transferim yüzde 90 bitmişti. Küçük pürüzlerden dolayı olmadı. Ardından buraya geldi. Öncesinde beni çok aradı, maçlarımı seyrettiğini ve takımında görmek istediğini söyledi. Everton’a faydalı olacağımı düşündüğü için beni istediğini belirtti. Bana o güveni verdikten sonra kararımı verdim. Aramız da gayet iyi.