Milliyet'e açıklamalar yapan Cenk'in röportajının öne çıkanları şöyle:
İngiltere’deki günlük yaşama alıştın mı?
Alıştım, biliyorsunuz ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Burası Almanya’ya çok benziyor, bu yüzden zorlanmadım. İlk zamanlar başta ev olsun, banka işleri, hesap açma, araba, gibi konularda kulüp çok yardımcı oldu. İngilizcem de iyi, eşimin de İngilizcesi var, ikimiz de zorlanmadık. Zaten eşim çok uyumlu. Her yere ayak uydurabiliyor.
Burada Türklere rastlıyor musun? Türk lokantası bulabildin mi?
Liverpool’da çok iyi bir Türk restoranı var, sahibi Kemal abi, sağolsun o da çok yardımcı oldu. Arada, canım Türk yemeği istediğinde oraya gidiyorum, çok sık olmuyor. Evim Manchester’da. İdmanlar için buraya geliyorum.
İngiliz yemeklerine alışabildin mi, malum pek fazla çeşit yok burada!
Buradaki aşçımız çok iyi, yemek konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorum. Evde eşim de güzel yemekler yapıyor. İkimiz de değişik ülke yemeklerini tatmayı seviyoruz. Bu yüzden değişik restoranlara gidiyoruz.
Antrenmanlar ve maçlar dışında günlük hayatta vaktini nasıl geçiriyorsun?
Daha çok dinlenmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten idmanlar çok sert geçiyor. Arkadaşlar ve ailem geldiğinde bazı akşamlar Manchester’a yemeğe gidiyoruz. Sinema, alışveriş, restoranlar. Dediğim gibi değişik restoranlara gidiyorum.
Dünyanın en iyi ligine geldin. Premier Lig’de oyun hızlı ve fizik güce dayalı, zorlanıyor musun?
Türkiye’de de fizik gücü yüksek ve sert bir lig var. Ama buraya gelince daha sert ve tempolu bir lig olduğunu gördüm. Tabii İngiltere Premier Ligi boşuna dünyanın en iyi oynanan ligi olmamış. Gerçekten göze hoş gelen bir oyun var burada. Zaten benim en büyük hedeflerim arasında İngiltere’de oynamak vardı. İyi ki de varmış, Everton’a gelerek hedefimi gerçekleştirdim. Everton büyük, köklü ve tarihi olan bir kulüp.
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