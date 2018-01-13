İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan maçta Tottenham Hotspur, sahasında Everton'ı 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'tan ayrılarak Merseyside ekibinin yolunu tutan Cenk Tosun, bu mücadeleye ilk 11'de başladı! Everton, 22. dakikada Cenk Tosun'un kafa vuruşunda topla buluşan Wayne Rooney ile bir gol bulsa da hakemler, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Tottenham, bundan 4 dakika sonra Son Heung-Min'in attığı golle 1-0 öne geçti. Londra ekibi, çok formda bir sezon geçiren Harry Kane'in 47 ve 59. dakikalardaki golleriyle farkı artırdı. Maçta gol perdesini kapatan golü 81. dakikada Christian Eriksen kaydetti.

Öte yandan Cenk Tosun, Opta'nın verilerine göre ilk 25 dakikada Everton'ın en fazla topla buluşan ismi oldu. Milli golcü, ilk 25 dakikada tam 18 kez topla buluştu.

Premier Lig'deki ilk maçında 62 dakika sahada kalan Cenk Tosun, yerini Dominic Calvert-Lewin'a bıraktı. İngiliz yorumcu, yıldız futbolcu için "Şu 60 dakikada pozitif anlamda neler yapabileceğini bize gösterdi." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, 98. golünü attığı Premier Lig'de Tottenham Hotspur formasıyla en fazla skor üreten isim oldu. Önceki rekor 97 gol atan Teddy Sheringham'a aitti.

Bu galibiyetin ardından Tottenham Hotspur puanını 44'e çıkarırken, üst üste üçüncü yenilgisini alan Everton 27 puanda kaldı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 13, 2018

Cenk, Premier Lig'de 22 yılda forma giyen 15. Türk olarak tarihe geçti! Premier Lig takımlarında şu ana kadar forma giyen 14 Türk futbolcu toplam 76 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

"GOL ATMAK İÇİN HAZIRIM"

Kulübün internet sitesine açıklamalar yapan yıldız futbolcu, "Ceza alanında çok iyi ve tehlikeli bir forvetim. Buna inanıyorum. Eğer ceza alanında şans bulursam genellikle gol atarım. İngiltere için önemli özelliklerimden biri de güçlü olmam. Gol atmak için hazırım. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçları çok önemli ve herkes o karşılaşmaları izleyecek. Fakat benim adıma transfer ve yeni deneyim için doğru zamandı. Everton gibi bir takıma gelmek benim için büyük mutluluk kaynağı." şeklinde görüş belirtti.

1992 yılında kurulan Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcu, Mustafa İzzet olmuştu. Premier Lig'de son olarak forma giyen futbolcu ise yine Beşiktaş'tan West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre olmuştu. Milli futbolcu, West Ham United ile son lig maçına 2016 yılının ekim ayında Middlesbrough karşısında çıkmıştı.

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