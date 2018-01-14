Cenk Tosun tek başına savaştı ama yetmedi

14.01.2018 - 12:09 | Güncelleme:

Everton'a transfer olan Cenk Tosun, dün elinden geleni yaptı ama takım arkadaşları ilk maçında onu biraz yalnız bıraktı...

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Yağız Sabuncuoğlu
Yağız Sabuncuoğlu
www.haberturk.com

HT SPOR | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Evet, belki de uzun zamandır ülkece böyle bir duyguya hasret kalmıştık. Saatler 20.30'a geldiğinde herkes işini gücünü bırakıp, tuttuğu takımın maçını izleyecekmişcesine ekran başına kuruldu.

Henüz transfer çok yeni olduğu için belki Cenk Tosun yazan Everton formalarımızı sırtlarımıza geçiremedik ama en yakın zamanda o da sıkça ülkemizde rastlayacağımız bir kare olacak, buna şüphe yok. Belki skor bizleri tatmin etmedi ama Cenk Tosun'un oyunu gelecek adına hepimize umut verdi.

TUGAY, EMRE VE TUNCAY'DAN SONRA...
Sadece bizlere değil Everton taraftarlarına da umut vermiş olacak ki; maçtan sonra sosyal medyada Cenk Tosun ve Everton takımını ayıran tweet'leri okuduk ve hafif de olsa Everton'ın mağlubiyetine rağmen bu yorumlar her Türk vatandaşına tebessüm ettirmiştir...

SAM ALLARDYCE Cenk, Tottenham maçındaki gibi topu ileride tutmaya devam eder ve biz de onu ceza sahasında istediği toplarla daha fazla buluşturursak, Beşiktaş'ta yakaladığı başarıyı Premier Lig'de de yakalayacaktır.

Saha dışında olanlar ve hislerimizin yoğun olduğu bir gurur gecesini geride bıraktık. 'Gurur gecesi' diyorum, evet beli abartılı diyenler olabilir ama Premier Lig'de Emre Belözoğlu, Tugay Kerimoğlu ve Tuncay Şanlı'dan sonra üst seviyeye yakın bir takımda bir Türk futbolcusunu izlemek gerçekten gurur vericiydi. 

Tek başına savaştı, zirveye çıktı!

TOPLA EN ÇOK BULUŞAN İSİM OLDU
İlk maçına karşın, sanki sezon başından beri takımla oynuyormuşcasına yabancılık hissi çekmeden inisiyatif alan Cenk Tosun, birçok alanda da zirveye çıktı. Everton belki onun oyununa ayak uyduramadı fakat Cenk Tosun bireysel olarak birçok veride istatistik lideri olmayı başardı. Maçın ilk 25 dakikasında ve maç genelinde Everton'da 'en çok topla buluşan isim' olan Cenk Tosun, gelen pasları da takım arkadaşlarına servis etme konusunda başarılı bir maçı geride bıraktı. İlk 25 dakika geride kaldığında 25 kez topla buluşmayı başardı ve önemli bir rakamı veri defterine yazdırdı. 

SANCHEZ'İ YERE YIKTI, EN ÇOK İKİLİ MÜCADELEYE GİREN İSİMDİ
Tottenhamlı defans oyuncularını zorlayan ve bir pozisyonda Davinson Sanchez gibi yere sağlam basan bir ismi dahi ikili mücadelede yere yıkan Cenk Tosun, rakip oyuncularla 'en fazla ikili mücadeleye giren isim' oldu ve ilk 45 dakikada 19 kez girdiği ikili mücadelelerin 5'ini kazanmayı başardı. Evet yüzde olarak belki girdiği ikili mücadelelerin sonucunda rakamsal bazda kazanım oranında düşük kaldı fakat istekli oyunu ve mücadeleden kaçmayışı, maç notlarına artı olarak yazdı. 

 

EN FAZLA KİLİT PAS ATAN İSİM: CENK TOSUN
Cenk Tosun, ilk Premier Lig maçında hem bizleri hem de Everton taraftarlarını mutlu eden bir performans sergiledi desek yanılmış olmayız. Süper Lig'den Premier Lig'e geçişte yabancılık çekmeyen Tosun Paşa, oyunda kaldığı süre içerisinde takımın en fazla kilit pas atan isimlerinden oldu. Girdiği 21 ikili mücadele ile bu alanda da zirveye oturmayı başardı. Isı haritasını alt üst eden Cenk Tosun, amiyane tabirle ayak basmadık yer bırakmadı. Buna rağmen asli görevini unutmayan Cenk, maç sona erdiğinde ise Everton'ın ceza sahasında en fazla topla buluşan ismi olarak kayıtlara geçti. (3 kez)

AYAĞINA SAĞLIK TOSUN PAŞA!
Evet, belki Everton maçı farklı bir şekilde kaybetti ama Cenk Tosun ilk maçında izleyenleri mutlu etmeyi başardı ve gelecek adına daha umutlu olmamızı sağladı. Rooney'e yaptığı asist, ofsayt gerekçesiyle tabeleya yansımadı fakat oyun yapısı ve tarzıyla Premier Lig'e uygun bir isim olduğunu ilk maçından gösterdi. Son yıllarda Gomez, Negredo ve Aboubakar ile girdği forma savaşı, ona bu transferi getirdi ve hayallerine kavuşmasını sağladı. Artık daha zor bir arenada ve bir an bile mücadeleyi bırakmaması gerekiyor. Geri dönen değil kalıp tarih yazan bir futbolcu olması dileğiyle... Ayağına sağlık Tosun Paşa! 

Veri Kaynak: OPTA

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Misafir - 21 dakika önce - Cevapla
1 0 +1 Super bununla kalmaz umarim
Misafir - 31 dakika önce - Cevapla
2 5 -3 Seneye başakşehirde
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
7 12 -5 Takım 4 tane yemiş istatik ha ??
Misafir - 6 dakika önce - Cevapla
0 0 0 defansı da toparlasın diyosun yani
Misafir - 2 dakika önce - Cevapla
0 0 0 cekemeyenler catlasin
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
6 9 -3 tamam, gurur duyduk eyvallah. Ama istersen 200 kere bulus topla, skora bir faydasi var mi, yok. O yüzden, premier mreier bos. Yazik etti kendine.
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
4 0 +4 Bir maçta topla en çok buluşan müslüman ıyuncu:)
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
2 1 +1 İNŞAALLAH hep başarılı olursun cenk tosun kardeşim.
Misafir - 1 dakika önce - Cevapla
0 0 0 insan nüsfettesi
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
1 0 +1 ben bir gs li olarak cenkin cok basarılı olacagını eminim allah yardımcı olur inl
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
1 0 +1 avrupada yetişmiş olmak başarılı olacağı anlamına gelmez. biz çok avrupada yetişmiş gördük sonunda teneke bağladık:)
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
1 0 +1 adami sisirin siz, 5-6 hafta sonra kadroya giremez
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
1 1 0 biraz zaman ve birkac takviye ondan sonra atar gollerini
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
1 0 +1 Bu kadarsa kendinizi küçük görmeyin .bugün çok everton BJK GS FB ayarında bi takım bile değil.adamlar 20 küsür milyona aldılar ve daha düşük paraya bulamayacaklarını söylediler.bizim paramıza göre 100 küsür milyon ama adamlara göre yirmiküsür.Acilen ekonomimizi düzeltip şu adamlara haddini bildirmemiz gerek
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
45 2 +43 sadece beşiktaşın değil herkesin gururu oldun adamsın cenk tosun
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
1 1 0 Ya bu gurur muhabbetlerini bırakın ya.
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
8 17 -9 bende ikinci yarıda bi pozisyonu izledim vertonghen yıktı ayakta kalamadı 4 yiyen takımda oyuncu istatiği çok saçma
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
1 2 -1 O pozisyona bende dikkat ettim. Hatta maçın spikeride bu pozisyonlarda ayakta kalmalısınız dedi
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
9 45 -36 gelecek sene super lige döner.. hatta ikinci lig
Misafir - 2 saat önce - Cevapla
0 0 0 Aynen katılıyorum kardeşim
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
20 3 +17 Allah yardımcın olsun! Unutmayalım güç ve kuvvet daima Allah ındır.
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
11 2 +9 cenk kendini gercekten geliştirdi ancak kulüp seçimi cok kötü. evertonda dip yapabilir umarım yanılırım
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
44 4 +40 Bi galatasaraylı olarak gurur duyuyorum başarılı olacağınada eminim
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
8 2 +6 Neden olamaz ! Cunku evertonun hocasi takimi defans oynatan bi hoca sagdan soldan orta yok hucum az o yuzden eger Tottenhama United Chelsea man city felan gelseydi super basarili olurdu
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
9 3 +6 Niye galatasarayli olarak gurur duyuyorsunda bir Turk olarak gurur duymuyorsun bu vatanin evladi yurtdisinda bu ulkeyi temsil ediyorsa tek renk ayyildizli bayragin rengidir gs fb bjk sadece teferruattir
Misafir - 3 saat önce - Cevapla
28 2 +26 Keşke daha hücüm oynayan bi ingiliz klübüne gitseydi
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
12 66 -54 Aha buraya yazıyorum o ligde başarılı olamaz
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
17 7 +10 başarılı olur çünkü Avrupada yetişti
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
13 4 +9 ALLAH yardımcın olsun oğul paşa dualarımız seninle.. kartalım
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
9 1 +8 elinize sağlık güzel detaylar
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
6 1 +5 aneliz gibi aneliz!
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
5 1 +4 Müthiş analiz tebrikler
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
5 1 +4 Cenk Tosun oley oely oley!
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
4 1 +3 Güzel yazı olmuş kaleminize sağlık
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
4 1 +3 daha durun tosunun ilk maci, iyi kötü sonra belli olur.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
5 0 +5 Gururumuzsun tosun paşa başlar yakında gollerine !!!
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
16 11 +5 Orası premier lig beyler!