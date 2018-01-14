Saha dışında olanlar ve hislerimizin yoğun olduğu bir gurur gecesini geride bıraktık. 'Gurur gecesi' diyorum, evet beli abartılı diyenler olabilir ama Premier Lig'de Emre Belözoğlu, Tugay Kerimoğlu ve Tuncay Şanlı'dan sonra üst seviyeye yakın bir takımda bir Türk futbolcusunu izlemek gerçekten gurur vericiydi.

TUGAY, EMRE VE TUNCAY'DAN SONRA... Sadece bizlere değil Everton taraftarlarına da umut vermiş olacak ki; maçtan sonra sosyal medyada Cenk Tosun ve Everton takımını ayıran tweet'leri okuduk ve hafif de olsa Everton'ın mağlubiyetine rağmen bu yorumlar her Türk vatandaşına tebessüm ettirmiştir...

Henüz transfer çok yeni olduğu için belki Cenk Tosun yazan Everton formalarımızı sırtlarımıza geçiremedik ama en yakın zamanda o da sıkça ülkemizde rastlayacağımız bir kare olacak, buna şüphe yok. Belki skor bizleri tatmin etmedi ama Cenk Tosun'un oyunu gelecek adına hepimize umut verdi.

TOPLA EN ÇOK BULUŞAN İSİM OLDU

İlk maçına karşın, sanki sezon başından beri takımla oynuyormuşcasına yabancılık hissi çekmeden inisiyatif alan Cenk Tosun, birçok alanda da zirveye çıktı. Everton belki onun oyununa ayak uyduramadı fakat Cenk Tosun bireysel olarak birçok veride istatistik lideri olmayı başardı. Maçın ilk 25 dakikasında ve maç genelinde Everton'da 'en çok topla buluşan isim' olan Cenk Tosun, gelen pasları da takım arkadaşlarına servis etme konusunda başarılı bir maçı geride bıraktı. İlk 25 dakika geride kaldığında 25 kez topla buluşmayı başardı ve önemli bir rakamı veri defterine yazdırdı.

SANCHEZ'İ YERE YIKTI, EN ÇOK İKİLİ MÜCADELEYE GİREN İSİMDİ

Tottenhamlı defans oyuncularını zorlayan ve bir pozisyonda Davinson Sanchez gibi yere sağlam basan bir ismi dahi ikili mücadelede yere yıkan Cenk Tosun, rakip oyuncularla 'en fazla ikili mücadeleye giren isim' oldu ve ilk 45 dakikada 19 kez girdiği ikili mücadelelerin 5'ini kazanmayı başardı. Evet yüzde olarak belki girdiği ikili mücadelelerin sonucunda rakamsal bazda kazanım oranında düşük kaldı fakat istekli oyunu ve mücadeleden kaçmayışı, maç notlarına artı olarak yazdı.

EN FAZLA KİLİT PAS ATAN İSİM: CENK TOSUN

Cenk Tosun, ilk Premier Lig maçında hem bizleri hem de Everton taraftarlarını mutlu eden bir performans sergiledi desek yanılmış olmayız. Süper Lig'den Premier Lig'e geçişte yabancılık çekmeyen Tosun Paşa, oyunda kaldığı süre içerisinde takımın en fazla kilit pas atan isimlerinden oldu. Girdiği 21 ikili mücadele ile bu alanda da zirveye oturmayı başardı. Isı haritasını alt üst eden Cenk Tosun, amiyane tabirle ayak basmadık yer bırakmadı. Buna rağmen asli görevini unutmayan Cenk, maç sona erdiğinde ise Everton'ın ceza sahasında en fazla topla buluşan ismi olarak kayıtlara geçti. (3 kez)

AYAĞINA SAĞLIK TOSUN PAŞA!

Evet, belki Everton maçı farklı bir şekilde kaybetti ama Cenk Tosun ilk maçında izleyenleri mutlu etmeyi başardı ve gelecek adına daha umutlu olmamızı sağladı. Rooney'e yaptığı asist, ofsayt gerekçesiyle tabeleya yansımadı fakat oyun yapısı ve tarzıyla Premier Lig'e uygun bir isim olduğunu ilk maçından gösterdi. Son yıllarda Gomez, Negredo ve Aboubakar ile girdği forma savaşı, ona bu transferi getirdi ve hayallerine kavuşmasını sağladı. Artık daha zor bir arenada ve bir an bile mücadeleyi bırakmaması gerekiyor. Geri dönen değil kalıp tarih yazan bir futbolcu olması dileğiyle... Ayağına sağlık Tosun Paşa!

Veri Kaynak: OPTA